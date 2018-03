Gardone Riviera: Vinicio Capossela in concerto al Vittoriale

Cantautore, poeta, scrittore e fantasmagorico entertainer, il grande Vinicio Capossela è in arrivo al Vittoriale di Gardone sabato 21 luglio, accompagnato dall’Orchestra Filarmonica Arturo Toscanini, tra le più importanti orchestre sinfoniche italiane, con la direzione artistica a cura di Stefano Nanni.



Il concerto di Capossela proporrà una selezione di brani in cui le canzoni diventano labirinti, le parole si perdono tra ottoni, fiati e violini in un’affascinante percorso musicale in cui la musica originale di Vinicio si confronta e si fonde con le armonie della Filarmonica. Si preannuncia dunque un’esibizione colorata e festosa quella del grande autore di "Canzoni a manovella", una serata indimenticabile sul palco dell’anfiteatro dannunziano con il Lago di Garda a far da teatro.