Gardone Riviera: The Dream Syndicate in concerto al Vittoriale

The Dream Syndicate nascono nel 1981 a Los Angeles dalle ceneri dei Suspects. La band fa il suo esordio nell’82 con l’omonimo “The Dream Syndicate”. Il disco, prodotto da Chris D. dei Flesh Eaters, dà il via ad una nuova stagione del rock alternativo, il Paisley Underground. Due anni dopo, nel 1984, esce “Medicine Show”, prodotto da Sandy Pearlman via A&M Records. Il terzo album, “Out of the Grey”, esce nel 1986 per la Big Time Records, con una nuova formazione: Wynn, Duck, Mark Walton al basso e Paul B. Cutler alla chitarra solista. Due anni dopo, poco prima dello scioglimento, la band pubblica il suo ultimo album, “Ghost Stories”.

Dopo quasi trenta anni di silenzio, The Dream Syndicate tornano con “How Did I Find Myself Here?”, il nuovo lavoro di studio pubblicato lo scorso anno su etichetta Anti. Sul palco dell’Anfiteatro del Vittoriale sono attesi mercoledì 27 giugno, per un live carico di bagliori psichedelici.



