Gardone Riviera: Norah Jones in concerto al Vittoriale

Al Vittoriale di Gardone Riviera il cartellone dell’ottava edizione del festival Tener-a-Mente si arrichisce di una nuova preziosissima artista. Il 24 luglio è infatti in arrivo Norah Jones, la celebre cantante americana con oltre 47 milioni di album venduti in tutto il mondo e 9 Grammy Awards vinti, tra le cantautrici più affascinanti della scena musicale mondiale.



Biglietti in vendita dal 2 marzo:

www.anfiteatrodelvittoriale.it

Attiva sulle scene musicali dal 2002, il debutto di Norah Jones avviene con la pubblicazione di “Come Away With Me”, il suo “lunatico piccolo disco” che ha venduto oltre 25 milioni di copie, diventando un fenomeno globale e sbaragliando i Grammy Awards del 2003, aggiudicandosi ben 5 premi in una sola sera.



Da allora Norah Jones ha venduto oltre 47 milioni di album in tutto il mondo e ha vinto 9 Grammy. Ha pubblicato una serie di album acclamati dalla critica e coronati da successo di vendite – “Feels Like Home” (2004), “Not Too Late” (2007), “The Fall” (2009), “Little Broken Hearts” (2012), “Foreverly” (2013, album di cover degli Everly Brothers realizzato insieme a Billie Joe Armstrong, frontman dei Green Day), - e anche album con le sue band collettive, The Little Willies e Puss N Boots. La raccolta del 2010 “…Featuring Norah Jones” ha messo in mostra la sua incredibile versatilità mettendo insieme collaborazioni con artisti molto diversi tra loro, come Willie Nelson, Outkast, Herbie Hancock e Foo Fighters. “Little Broken Hearts”, prodotto da Danger Mouse, è stata un'intrigante fase nell'evoluzione artistica di una delle più affascinanti e costanti cantautrici del mondo della musica.



La pubblicazione di “Day Breaks” (2016) ha visto Norah chiudere il cerchio con un notevole album che l'ha vista tornare al piano e alle sue radici jazz. La voce calda ed intima, la semplicità e l’enorme talento di Norah Jones saranno in scena sul palco dell’Anfiteatro del Vittoriale, dopo il tutto esaurito delle date di aprile al Teatro Arcimboldi di Milano e al Teatro Colosseo di Torino, per un emozionante concerto martedì 24 luglio per Tener-a-mente Festival. Interprete di un sound unico ed inequivocabile, che tesse insieme i fili di tantissimi stili fondamentali della musica americana - dal country al folk, dal rock al soul e jazz - Norah Jones suonerà brani dell’ultimo album “Day Breaks” e pezzi del suo repertorio, sarà accompagnata sul palco dagli acclamati musicisti Brian Blade alla batteria e Chris Thomas al basso.