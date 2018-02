Gardone: Cigarettes After Sex al Vittoriale

Acclamatissimi dal pubblico italiano, dopo aver annunciato la loro partecipazione a importanti festival estivi tra cui Primavera Sound e Zsiget Festival, sabato 7 luglio i Cigarettes After Sex si esibiranno dal vivo sul palco dell’Anfiteatro del Vittoriale a Gardone Riviera per Tener-a-mente Festival.

Notturni e minimali, evocativi e malinconici, Cigarettes After Sex, guidati dalla voce androgrina e sofisticata di Greg Gonzales, si sono conquistati un posto di tutto rispetto nell’olimpo del dream pop a livello mondiale.

I loro brani, fatti di melodie soavi e testi semplici ma molto sinceri, arrivano diretti al cuore di chi li ascolta.

La band si forma a El Paso, Texas, nel 2008, per poi trasferirsi a Brooklyn. L’esordio discografico arriva nel 2012 con l’ep “l”, contenente la canzone “Nothing’s Gonna Hurt You Baby”, brano che, grazie al passaparola dei fan, diventa una vera e propria hit, superando a oggi oltre 66 milioni di visualizzazioni. Con un chiaro rimando a Coctueau Twins, Red House Painters e Joy Division, Cigarettes After Sex pubblicano nel 2017 l’omonimo fortunato album, contenente “K”, il singolo che ha superato i 5 milioni di ascolti Spotify. Il disco - accolto con grandi apprezzamenti da pubblico e critica e considerate uno delle uscite discografiche più interessanti del 2017 - è una raccolta di morbide canzoni d’amore che, accompagnate dall’onirica voce di Greg Gonzales, hanno reso lo stile della band unico nel suo genere.



“L’album è come la versione romanzata, il lungometraggio dei Cigarettes. Volevo che si sentisse come un lavoro completo, in cui alcune delle immagini vengono ripetute – come se fosse tutto nello stesso mondo. E’ la realizzazione dei sentimenti già presenti nelle opere brevi “ afferma il frontman e cantante Greg Gonzales. Insieme al tastierista Phillip Tubbs, il bassista Randy Miller e il batterista Jacob Tomsky, la grande abilità di Gonzalez e della sua band è quella di impostare una sensazione e sostenerla, assorbendo l’ascoltatore lentamente e profondamente. Storie d’amore che incantano e ipnotizzano, alternate da melodie ossessive e romantiche.