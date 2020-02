Vezza d'Oglio: Dj Matrix e Myspritz snow party per la Caspolada

Myspritz Snow Party e concerto gratuito di Dj Matrix, il famoso dj che ha appena pubblicato la hit invernale 'Courmayeur', con Carolina Marquez e Ludwig (prodotta da Gabry Ponte) in piazza a Vezza d'Oglio Venerdy 7 febbraio alle 21.00 per feteggiare il 20 anni della Caspolada al Chiaro di Luna, uno degli appuntamenti più amati dell’arco alpino, che quest'anno si svolge l'8 febbraio. A completare la festa luci, effetti speciali e una travolgente animazione scalderanno l’atmosfera per tutta la vigilia.