Gardone Riviera: Antonello Venditti in concerto al Vittoriale

Grande ospite della terza serata della sessantanovesima edizione del Festival di Sanremo, Antonello Venditti è tra i più grandi cantautori italiani viventi. Una carriera esemplare che lo porta a celebrare, quest’anno, i quarant’anni dalla pubblicazione di ‘Sotto il Segno dei Pesci’, uno degli album simbolo della sua discografia, nonché uno dei dischi più significativi della storia della musica italiana. Per l’occasione, Antonello Venditti sarà accompagnato dalla sua storica band, Stradaperta, per un concerto intergenerazionale, con i brani dell’album inseriti al centro di quarantacinque anni di canzoni.

Tra i più popolari e prolifici della cosiddetta ‘Scuola Romana’, dal 1972, anno del suo debutto discografico, ha venduto oltre 30 milioni di dischi, con canzoni dai testi carichi di amore e di impegno sociale. Il successo arriva nel 1975 con ‘Lilly’, l’album che permette a Venditti di raggiungere il primo posto della classifica dei 33 e dei 45 giri. Da qui, i successivi dischi contengono canzoni diventate delle vere e proprie hit, da ‘Grazie Roma’ a ‘Ricordati di Me’, da ‘Benvenuti in Paradiso’ a ‘In Questo Mondo di Ladri’, solo per citarne alcune.

Il 7 settembre 2018 viene pubblicato ‘Sfiga’, brano inedito tratto dalle sessioni di registrazione di ‘Sotto il Segno dei Pesci’, celebre album di Antonello Venditti del 1978. Il brano anticipa l’uscita di ‘Sotto il Segno dei Pesci – 40° Anniversario’, pubblicato a fine settembre dello scorso anno e prodotto in tre diverse versioni. Il 23 settembre 2018 un concerto tutto esaurito all’Arena di Verona porta Antonello Venditti e la sua storica band a suonare, per la prima volta dal vivo, tutti i brani del disco. Numerose, negli anni, le collaborazioni con altrettanti pesi massimi della storia della musica italiana, tra cui Francesco De Gregori – che si è esibito come ospite speciale nel recente concerto tutto esaurito all’Arena di Verona – e altrettanto numerosi i premi e i riconoscimenti ricevuti.

Una carriera stellare che porterà il grande Antonello Venditti sul palco vista lago dell’Anfiteatro del Vittoriale sabato 13 luglio, per un concerto indimenticabile all’interno della nona edizione di Tener-a-mente Festival.