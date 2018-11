Urago Mella: Ottavia Brown in concerto

Ottavia Brown, nome d’arte, omaggio americanizzato e radici bresciane, appassionata di blues, jazz e swing ma anche apprezzata illustratrice editoriale. Nel 2016 partecipa al Talent di Rai2 “The voice of Italy”, in seguito al quale comincia la pubblicazione dei suoi primi album, intensificando l’attività musicale dal vivo insieme alla sua inseparabile band che la accompagnerà anche nella serata di beneficenza presso la Pieve di Urago.



Ottavia porterà sul palco tante storie con sonorità swing e blues, canzoni d’altri tempi ma di storie sempre attuali che parlano d'amore, riscatto, diversità e rivincita.



L'evento è organizzato a sostegno dei progetti per l' infanzia disagiata dell’Associazione Horizonte Italia Brasile Onlus a cui verrà destinato l'intero ricavato.





