Toscolano Maderno: Concerto all'Alba "Let It Be"

Concerto all'Alba "Let It Be" a Toscolano Maderno, per i 50 anni dallo scioglimento dei Beatles. L'appuntamento è per domenica 26 luglio a partire dalle 5 del mattino, presso la passeggiata a lago "Escrivà". Voce e orchestra con violino, violoncello, arpa e pianoforte. Per informazioni: Ufficio Turismo 0365-546023.