The Matt Project live a La Movida di Rezzato

Venerdì 22 dicembre 2017

La Movida

Steakhouse & Live Music



presenta:

dalle 22.30

The Matt Project



CARLO PODDIGHE chitarra, basso, voce

MATTEO BREONI batteria, voce

JURY MAGLIOLO basso, voce



(FUNK, SOUL, ROCK)



“The Matt Project”, nato da un’idea di Matteo Breoni e Carlo Poddighe, è una realtà consolidata del panorama soul, funk & rock italiano. Il progetto, conosciuto anche a livello internazionale, con svariati live all'attivo in tutta Europa e a New York nel leggendario club "The Bitter End" (spesso presenti come "headliners" durante i weekend), vanta altresì collaborazioni del calibro di Steve Greenwell (produttore di Joss Stone), Renee Neufville (RH Factor) Will Lee (CBS Orchestra) Frank McComb e altri.



Da circa tre anni il duo si avvale del supporto del polistrumentista-cantante Jury Magliolo (terzo a Xfactor 2009, ha aperto concerti per Jamiroquai, Alicia Keys e molti altri). Due dischi autoprodotti in studio a New York con la supervisione di Steve Greenwell e un disco live registrato al Bitter End. Pubblicato da poco (agosto 2017) il nuovo album in studio intitolato "Silver Linings", registrato in Italia presso il Poddighe Studio in analogico. Recenti anche due importanti concerti europee presso il Mojo Blues Club di Copenhagen e il leggendario Pizza Express nel quartiere di Soho a Londra.



www.facebook.com/themattproject2014

www.instagram.com/the_matt_project

Ingresso libero con consumazione obbligatoria

possibilità di cena a la carte o menu speciali Band



info e prenotazioni

030 27 92 572

Follow us:

Facebook:https://www.facebook.com/lamovidabrescia/

Instagram: https://www.instagram.com/lamovida_brescia/