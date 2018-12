Una serata speciale, un anniversario speciale: Terje Nordgarden is back

Una serata speciale, un tour speciale: per celebrare un anniversario altrettanto speciale, quindici meravigliosi anni in musica. Chitarra e armonica, sui palchi di tutta Italia e di tutta Europa: bentornato Terje Norgarden, anche sul lago di Garda: protagonista domenica 9 dicembre di un “House Concert” in quel di Pozzolengo (evento privato al via dalle 18.30, per info caterina@scriptasrl.it)

L'amore per l'Italia da parte di musicisti norvegesi ha origini lontane, la passione di Norgarden per la nostra penisola risale ad almeno 15 anni fa. Era infatti il 2003 quando Terje, da Hamar, approda a Bologna armato di chitarra e di un grande sogno: vivere della sua musica fino in fondo.

Grande appassionato di Bruce Springsteen, Bob Dylan, Nick Drake ed Elliott Smith, cresce musicalmente e inizia a farsi (ben) notare da Via Zamboni, dove Terje suonava spesso come Busker e dove ha ufficialmente iniziato la sua nuova vita. Una vita in musica: Bologna e Firenze, poi Aci Trezza (in Sicilia) e i suoi primi dischi realizzati anche grazie alla collaborazione di grandi musicisti della scena indipendente italiana (su tutti, Paolo Benvegnù).

I suoi primi quattro dischi

2003 - Terje Nordgarden (Stoutmusic)

2006 - A Brighter Kind of Blue (Audioglobe)

2009 - The Path of Love (GDN Records)

2011 - You Gotta Get ready (GDN Records)