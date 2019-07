Soiano Blues Festival

Giunge alla 14^ edizione la Rassegna Internazionale di Musica Blues e propone tre grandi appuntamenti con artisti di punta della blues-scene mondiale: Eric Sardinas Band (USA), Big Daddy Wilson Band (USA) e Danny Bryant Band (UK). Come da tradizione i concerti del Festival si terranno nella suggestiva cornice del Castello di Soiano del Lago (BS), per l’occasione allestito con posti a sedere (posto unico non numerato).

Organizzazione: Pro Loco Soiano del Lago

Direzione artistica: Slang Music

Programma:

Domenica 21/07/2019: Eric Sardinas Band

Sabato 03/08/2019: Big daddy wilson band

Venerdì 30/08/2019: Danny bryant band



Biglietti e Prevendita:



Prezzo ingresso ai concerti : € 15,00 posto unico non numerato

Prevendita on-line su mailticket.it € 15,00 + D.P.

Punto prevendita c/o sede Pro Loco al Castello di Soiano del Lago (BS)



Infoline:

Pro Loco Soiano : tel. +39 333.7733577 prolocosoiano@gmail.com

Slang Music: tel. +39 030.2531536 info@slangmusic.com