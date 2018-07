Soiano Blues Festival 2018

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di BresciaToday

Giunge alla tredicesima edizione la Rassegna Internazionale di Musica Blues e propone tre grandi appuntamenti con artisti di punta della blues-scene mondiale: Neal Black & The Healers, Ana Popovic, Animals and Friends. Come da tradizione i concerti del Festival si terranno nella suggestiva cornice del Castello di Soiano del Lago (BS), per l’occasione allestito con posti a sedere (posto unico non numerato). Organizzazione: Pro Loco Soiano. Direzione artistica: Slang Music.

Sabato 21 luglio 2018 Neal Black & The Healers Chitarrista e cantante texano, ha trascorso gli ultimi 30 anni elettrizzando il pubblico di tutto il mondo con il suo sound pieno di rimandi al blues, al rock, al jazz e al country. E' stato definito dalla critica “The Master of High Voltage Texas Boogie” e i suoi lavori sono stati recensiti con 4 stelle dalla rivista specializzata Rolling Stone. Il New York Free Press lo ha definito uno dei più importanti performer blues contemporanei. ingresso: 15 € + prev.

Venerdì 27 luglio 2018 Ana Popovic Ormai di base a Los Angeles (California) Ana Popovic ha ricevuto ben sei nomination ai Blues Music Awards e si è conquistata la cover di Guitar Club. Dopo il grande successo di "Trilogy", sta lavorando al nuovo album con la produzione di un certo Keb Mò. "Ana rocks the blues in fine, fine fashion" - Billy F. Gibbons (ZZ Top) ingresso: 20 € + prev.

Sabato 4 agosto 2018 Animals and Friends Una band leggendaria, che è entrata nella "Rock & Roll Hall of Fame". Gli storici membri John Steel (batteria) e Mick Gallagher (voce e tastiere), a distanza di mezzo secolo sono ancora insieme a riproporre dal vivo i brani che li hanno resi immortali: "The House of the Rising Sun", "We gotta get out of this place", "It's my life", "Don't let me be misunderstood". Una scaletta perfetta, impressionante, letteralmente la storia della musica. ingresso: 15 € + prev. inizio concerti ore 21.30

Infoline : Slang Music Tel. 0302531536 – 335 6715992 - www.slangmusic.it -www.prolocosoianodellago.it

Prevendita online : VIVATICKET + tutti i punti vendita tradizionali del circuito Vivaticket