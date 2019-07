Toscolano: Concerto Sam Delacroix

Aspettando le novità musicali in arrivo a settembre, Sam Delacroix, nota cantautrice affermata bresciana, sarà live in duo acustico, il 28 Luglio ore 19:00 al Chiosco Bernini di Toscolano (Bs) e il 02 Agosto ore 20:00 al Bar Al Piccolo a Gaino-Toscolano (Bs). Sam Delacroix che si è da tempo fatta notare nella realtà musicale bresciana per le sue canzoni originali autobiografiche e per le sue molteplici collaborazioni con noti artisti, come quali Federico Moccia (dedicandogli un suo pezzo), Charlie Cinelli con cui ha scritto nel 2018 un singolo, e tanti altri, presenterà un live rinnovato di musica internazionale ed italiana, senza far mancare i suoi pezzi cantautoriali, suoi cavalli di battaglia e forse anche qualche anticipazione di alcune novità in arrivo.