Roè Volciano: Restart Musicando 2019

Torna Restart Musicando, il festival musicale e culturale che si tiene ogni anno tra Luglio e Agosto a Roè Volciano, presso il parco comunale del Centro Sportivo. L'evento si ispira ai grandi festival italiani ed europei, con la proposta di una programmazione musicale di ampio respiro, che copre vari generi ed influenze nell’arco delle varie giornate. Proprio da questo mix di suggestioni musicali nasce il tema di quest’anno: #siacarnechepesce. Non solo un hashtag, ma una vera e propria dichiarazione di intenti: 4 giorni dedicati alla Musica quella bella, vera, vissuta, sudata e ballata, al di là di ogni pregiudizio in una splendida cornice immersa nel verde.

Quest’anno si terrà dal 1 al 4 Agosto 2019 e prevede 8 band e artisti di rilievo che si alterneranno sul palco per 4 serate di impronta differente. Completano l’offerta del festival stand gastronomici, bancarelle di artigianato, installazioni artistiche, esposizioni e attività all’aperto.

Restart Musicando nasce «Musicando» più di 10 anni fa come festa degli associati dell’Associazione l’Impronta di Roè Volciano e negli anni cresce come una realtà consolidata nel panorama della Valle Sabbia, con una proposta musicale sempre fresca ed interessante. Dopo una pausa di un paio d'anni ed un cambio generazionale alla base dell’organizzazione, nel 2015 Musicando si evolve in RESTART MUSICANDO: non solo un cambio di nome, ma una vera e propria svolta nell’indirizzo del festival. Le edizioni passate hanno visto esibirsi sul palco del Restart ospiti di rilievo nazionale e internazionale come Sick Tamburo, Eugenio in via di Gioia, Patois Brothers, The Bastard Sons of Dioniso, Universal Sex Arena, Giorgieness, Earth Beat Movement, Super Cumbia y la Liga de la Alegria. Tutti i concerti sono ad ingresso gratuito. Apertura stand gastronomico alle 19, inizio concerti alle 21.

Programma

Giovedì 1 agosto: Gomma + Il Corpo Docenti. Dopo il tour invernale, segnato dai primi sold out ed accompagnato da ospiti di rilievo (Sxrrxwland, Generic Animal) i Gomma annunciano le prime date estive del “Sacrosanto Tour”. Sacrosanto è uscito per V4V lo scorso gennaio, a distanza di due anni dall’album d’esordio Toska, che ha immediatamente catturato l’attenzione di pubblico e critica sui quattro giovanissimi ragazzi casertani. La band definisce Sacrosanto come “una riflessione spirituale su chi siamo e cosa abbiamo fatto per noi e per gli altri. Un secondo debutto in cui si trasfigurano ricordi, gioie e dolori in pavimenti scivolosi dai quali rialzarsi a fatica, crepe di una casa che cade a pezzi, in rifugi che non danno alcuna difesa, in pareti e scale che si arrampicano dal passato su di noi.” I Gomma sono Ilaria, Giovanni, Matteo e Paolo e suonano un post-punk cupo ed emotivo, ricco di suggestioni nineties. Nascono in provincia di Caserta a inizio 2016 e in pochi mesi registrano e pubblicano il loro primo disco: Toska, il risultato delle loro vite e delle loro contaminazioni musicali, cinematografiche e letterarie.

Venerd' 2 agosto Giancane + Io e la tigre. Componente del celebre gruppo romano “Il Muro del Canto”, Giancane è un cantautore dal grande senso dell’umorismo e dalla chiara vocazione country. Il 16 giugno 2017 esce “LIMONE”, il primo singolo estratto dal nuovo disco di inediti. Il video, prodotto da Chef Rubio, con la sua società di produzione audiovisiva indipendente TUMAGA, e Image Hunters, apprezzata film company romana. “Ansia e Disagio” è il titolo del nuovo disco di inediti di Giancane, uscito il 24 novembre per Woodworm Label. L’album, composto da undici canzoni, racchiude osservazioni pungenti, ironia e una profonda curiosità nei confronti degli stati ansiosi, propri o altrui. Senza dismettere la vocazione folk’n’roll e country-neomelodica che l’hanno reso celebre, Giancane inaugura una nuova stagione compositiva, inventando una nuova grammatica cantautorale di chiara provocazione e vocazione popolare, adatta a qualsiasi età.

Sabato 3 agosto Rapahel + Jakala. Nato a Savona da padre nigeriano e madre italiana, Raphael inizia il suo percorso musicale nel 2002, quando ancora teenager fonda la reggae band Eazy Skankers. Con Bunna (Africa Unite) Raphael condivide dal 2010 il progetto Double Trouble, un tributo a Bob Marley che vede come solo strumento la chitarra del cantautore ligure Zibba, e che porta il trio a calcare i palchi di molti club e festival di tutta Italia. Nel 2014 parte il Mind Vs Heart Tour: più di 150 concerti in 15 paesi in tutta Europa e Sud America. Il tour estivo prevede decine di concerti in tutta Europa, e prestigiose aperture come quella a Manu Chao, davanti ai 40.000 presenti all’autodromo di Monza, o quella a Jimmy Cliff al Goa Boa di Genova. Dopo il tour dell'album del debutto solista, che lo ha visto esibirsi in quasi tutti i paesi europei, Messico e Jamaica, con “Reggae Survival” Raphael fa un ulteriore passo in avanti nella propria carriera, esibendosi anche in California e intraprendendo un nuovo tour live con una nuova band, the Survivors. Nel 2018, presentato dall’etichetta Platonica, è tra i 69 finalisti per “Sanremo Giovani 2018” con il brano “Figli Delle Lacrime” scritto insieme a Zibba, pubblicato il 18 dicembre 2018 su tutte le piattaforme digitali.

Domenica 4 agosto I Camillas (Ruben e Zagor) + Sat. Tutti ormai sanno che “I Camillas” sono nati a Pordenone nel 1964 come duo formato da Ruben Camillas (chitarra e canta) e Zagor Camillas (tastiera e canta), rimanendo fermi per 40 anni, fino a che il rock’n’roll non li ha chiamati. Era il 2004. Accettano e si spostano sulla Costa est. Pronti, via! Concerti, festival, matrimoni, occupazioni, strade, centri anziani, centri sociali, centri aggregazione, teatri.

Gallery