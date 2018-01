Cazzago San Martino: Sehnsucht Rammstein Tribute live at Rock Out

Il nuovo anno riparte alla grande: i Sehnsucht Rammstein Tribute ritornano al Rock Out a Cazzago S. Martino il tempio del metal bresciano.



Non si può assolutamente perdere una serata di fuoco dedicata a i Rammstein.



E non finisce qui perchè insieme a noi si esibiranno sul palco del Rock Out gli Ed Force One fantastico tributo agli Iron Maiden!!



Vi aspettiamo numerosissimi!!