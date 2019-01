Provaglio d'Iseo: concerto Aldo Tagliapietra & band

In tutte le storie dove è coinvolta la creatività ci sono momenti in cui il talento giusto incontra la dose giusta di opportunità sottoponendo il risultato ad un pubblico che è pronto perchè le cose vadano come non sono mai andate prima e come non andranno mai più. Gli anni 70 con il fenomeno Rock Progressive furono uno di quei momenti che avremo la possibilità di rivivere in un appuntamento imperdibile,

il 22 febbraio al Teatro Pax di Provaglio.

Una band eccellente, l’inconfondibile sound articolato, con le sfumature e trame sonore tra Prog, folk e musica classica, le contaminazioni con la world music, le orchestrazioni avvolgenti.



Verrà proposta la migliore produzione artistica a partire dai successi de

LE ORME, band di cui Aldo Tagliapietra è stato voce storica e front man storico dal 1965 al 2009 con un assaggio della produzione artistica altrettanto nobile e prestigiosa condotta da solista.



Posto unico non numerato 20 euro -

Minori 18 anni entrata gratuita (da comunicare all’organizzazione)



Informazioni e biglietti



Prevendite on line su

www.eventimacrame.it - www.vivaticket.it



Punti prevendita:

Caffé Letterario Eden - piazza Garibaldi - ISEO

Lalibreria Battioni - via Duomo - ISEO

Edicola cartoleria LILLI - via Sebino - PROVAGLIO D’ISEO

Ricevitoria/ Non solo fumo - via De Gasperi - PROVAGLIO D’ISEO

Libreria Tarantola (Vivaticket) - via F.lli Porcellaga - BRESCIA

Pierre2000 - via Da Vinci - REZZATO