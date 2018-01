"The immortal remains”: la musica dei Pink Floyd con The Dark Machine al Santa Giulia

E dopo il successo della prima data presso il teatro Tagliavini di Novellara (RE), The Dark Machine approdano a Brescia, al teatro Santa Giulia, per la seconda tappa del tour Their Immortal Remains, che li vedrà ripercorre la discografia dei Pink Floyd proponendone i maggiori successi in ben tre ore di spettacolo rigorosamente live.



I The Dark Machine, in particolare, intendono essere il tributo al Live tipico pinkfloydiano, come momento unico, ricco di spunti espressivi ed improvvisazioni sempre diverse. Dodici i musicisti sul palco a ricreare le innumerevoli immagini sonore caratteristiche della band anglosassone, con occhio e cura sempre puntuali ai giochi di luci e ad ogni elemento scenografico, che non lasceranno altro spazio allo spettatore se non quello della originaria dimensione live targata Pink Floyd.