Gardone: Pat Metheny al Vittoriale

Pat Metheny fa poker e, dopo l'appassionante tutto esaurito del 2016 con Ron Carter, torna per la quarta volta sul palcoscenico del Vittoriale il 18 luglio 2018, in apertura della sua tournée italiana.

Accanto a lui un trio di eccellenti musicisti, nella formazione che sta entusiasmando gli storici fan. A partire dal batterista, il suo sodale di lunga data Antonio Sanchez, vincitore di 4 Grammy con i suoi progetti solisti e recentemente consacrato dal grande pubblico per aver composto con la sola batteria la colonna sonora del film Birdman, il capolavoro di Alejandro Gonzales Inarritu vincitore di 4 Premi Oscar. Al basso l'australiana di origine malese Linda May Han Oh e, al pianoforte, il britannico Gwilym Simcock.

I biglietti per il concerto sono già in vendita sul sito del Festival.

Clicca qui per maggiori informazioni e prevendite online per il concerto di Pat Metheny.