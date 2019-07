Pat Metheny Trio live a Chiari

L'ASSOCIAZIONE ADMR (Amici per la Diffusione della Musica Rock - Chiari (BS) )

con il patrocinio del Comune di Chiari

presenta

Domenica 17 novembre 2019



PAT METHENY TRIO

con Derek Oleszkiewicz al basso e Jonathan Barber alla batteria



Tra i più famosi e apprezzati chitarristi jazz in attività, con oltre 20 Grammy Award, di cui 7 consecutivi per 7 album, 3 dischi d’oro e numerosi riconoscimenti come “Best Jazz Guitarist“,

Virtuoso della chitarra, compositore dalle mille sfaccettature, produttore innovativo e pioniere della chitarra sintetizzatore, detiene una invidiabile posizione, principalmente dovuta ad un'insaziabile intelligenza musicale ed apparentemente ad un'energia senza fondo.



inizio ore 20.30 - Apertura porte ore 18.30

Palasaport San Bernardino

Chiari (BS) Via Palazzolo n. 1



Ingresso €. 60.00 posto unico



Prevendite:

Ticketone

Vivaticket

Pinto Dischi

Libreria Tarantola

Cavalli Strumenti



e direttamente chiamando il n. 3493589244 (Associazione ADMR Chiari)