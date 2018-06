Sirmione: "Sere d'estate" al Parco San Vito

Manca davvero pochissimo all’inaugurazione del palcoscenico di Parco San Vito, la grande novità inserita ufficialmente all’interno di Sirmione in Tutti i Sensi, il prestigioso calendario delle manifestazioni estive in scena a Sirmione da maggio a ottobre.

Un palco dedicato a talenti giovani e meno giovani, con la voglia di mettersi in mostra, divertire e regalare grandi emozioni al pubblico. Parco San Vito, gestito dal Comune in collaborazione con l’Associazione Giovani, è pronto ad accendere i propri riflettori e ad accogliere 13 attesissimi appuntamenti - oltre alla grande festa finale dal 20 al 22 luglio - che vedranno protagonisti artisti sirmionesi e bresciani, di ogni età e appartenenti ad ogni categoria del mondo dello spettacolo. Musicisti, danzatori, attori, ogni preferenza verrà accontentata, a partire da quelle per il blues, in scena mercoledì 13 per la grande apertura della stagione.

Il programma

MER 13 GIUGNO/JUNE ore 21:30

A Night in Rhythm&Blues

Live Music

Una notte magica immersi nella musica Soul e R&B con la Nautiblues Band.

DOM 17 GIUGNO/JUNE ore 21:30

La Bella A..… nel bosco

Saggio della Sirmione Dance

by Chiara U.s. Rovizza

Da Čajkovskij e Marius Petipa ai giorni nostri: libera reinterpretazione di una fiaba.

LUN 18 GIUGNO/JUNE ore 21:00

Danza sotto le Stelle

Danza Classica e Moderna

della Scuola di Danza Valerio Catullo.

MER 20 GIUGNO/JUNE ore 21:30

Generazioni Sconnesse

Musical delle classi terze della

Scuola Trebeschi.

Tre storie per riflettere sul cyberbullismo.

GIO 21 GIUGNO/JUNE ore 21:30

Catullo Junior Band in concert

I giovani musicisti della Scuola Civica di Musica crescono.