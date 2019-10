Paratico: con Wit Matrix il tributo ai Pink Floyd

La voglia di ascoltare le magiche melodie dei Pink Floyd non finisce mai, c’è grande attesa per questo fantastico appuntamento patrocinato dal comune di Corte Franca. Sul palco dell’auditorium “1861 Unità d’Italia di Corte Franca “ il 23 novembre saranno in scena i Wit Matrix considerata la più spettacolare Pink Floyd tribute band italiana e Cesareo , chitarrista e compositore della famosissima band “ Elio E le Storie Tese “ vero virtuoso della sei corde ,considerato uno tra i migliori in Italia , un connubio perfetto che in giugno ha entusiasmato sia il pubblico che la critica al Pink Floyd Day , il raduno nazionale dei fans della mitica band britannica. Cerareo con il suo tocco di classe inconfondibile ha mandato in visibilio il pubblico presente , applausi interminabili hanno avvolto il palasport ad ogni esecuzione dei Wit Matrix con il chitarrista degli Elio e Le Storie Tese .

Nella serata saranno proposte tutte le grandi hit della storica band inglese tratte dai leggendari album “ the dark side of the moon “ “ the wall “ “wish you were here” “ division bell ” e altri ancora , uno spettacolo adatto a tutte le fasce d'età. I Wit Matrix, famosi anche per le loro collaborazioni illustri, hanno suonato con molti big della musica italiana ed internazionale, come Jennifer Batten chitarrista storica di Michael Jackson e anche con le coriste originali dei Pink Floyd , Durga McBroom e Machan Taylor con cui hanno inciso 1 CD e un DVD . Sono reduci dal Trionfale concerto con Harry Waters musicista figlio del fondatore dei Pink Floyd Roger Waters .Numerose le collaborazioni anche tra i big italiani come Dodi Battaglia dei Pooh , Ricky Belloni dei New Trolls e Ricky portera ( stadio e Lucio Dalla ) .



La tribute band italiana sulla scena da oltre un decennio si e’ specializzata nel riprodurre le musiche della storica band inglese non solo musicalmente ma anche in quella prettamente scenografica , laser e light show sofisticatissimi per ricreare le atmosfere dei concerti della band britannica , particolarità che ha permesso ai wit matrix di varcare le frontiere e portare il loro tributo anche all’estero con grande consenso di critica e pubblico.

I "Wit Matrix", formati da 10 elementi, affrontano la scena con al basso Claudio Palliati, alla chitarra solista Nico Pendin, a quella ritmica e stell guitar Andrea Tadiotto, alle tastiere Claudio Tiso , Alessandro Farina il polistrumentista del gruppo al sax e flauto traverso e chitarra , Andrea Bassan percussioni e batteria , voce solista di Mirko Zanotto, le tre coriste Antonia Pia, Serena Pasinato, Marta Melchiorri .

I biglietti per il concerto sono reperibili on line sul circuito vivaticket

