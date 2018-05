Parallel University: musica e cultura in castello per la terza edizione

Parallel University, terza edizione: venerdì e domenica in castello a Brescia nel segno "dell'unione e della condivisione, della conoscenza e della coscienza". Insomma, da non perdere: due serate di musica, cultura e divertimento immaginando l'Università del futuro.

Doverosa premessa, il progetto. Brescia è diventata ormai da tempo un polo universitario importante, nazionale e internazionale: sono circa 18mila gli studenti universitari iscritti alle sedi bresciane dei diversi poli accademici, a conti fatti quanto i residenti di una media città di provincia. Non solo nostrani, ovviamente: sono tantissimi gli studenti fuori sede che vengono da altre zone d'Italia e dall'estero, grazie ai progetti di mobilitazione europea. Un ateneo in grande espansione, e in grande fermento: una realtà che proprio per questo ha “bisogno” di grandi iniziative, attività culturali e aggregative.

Nasce (anche) da qui Parallel University. “Abbiamo deciso di metterci in gioco e di unire le forze, facendo rete tra associazioni e realtà che collaborano con il mondo universiatorio, unire le energia e realizzare progetti innovativi e condivisi – spiega Roberto Zanetti, coordinatore e responsabile del progetto – Ovviamente uno dei bisogno prioritari dei giovani universitari è quello di avere spazi dinamici da fruire, occasioni di aggregazione, condivisione e divertimento, ma anche vetrine cittadine in cui mostrare pubblicamente il frutto del proprio operato e delle proprie attività”.

Parallel University è un evento organizzato da un network di realtà bresciane legate al mondo universitario: FUN Viaggi & Eventi, Sinapsi (Marketing-Eventi-Formazione), Studenti Per Udu Brescia, BLE (Brescia Language Exchange), AEGEE-Brescia, Glabradio, AIESEC Italia e ESN Brescia (Erasmus Student Network), quelle che hanno collaborato attivamente per la realizzazione di questa terza edizione. Non mancheranno bar, aree food e punti ristoro; entrambe le serate sono ad ingresso libero. Per informazioni paralleluniversity.net.

Eccolo dunque, Parallel University terza edizione duemiladiciotto. Di seguito il programma completo.