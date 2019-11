Il ritorno di Andrea Manco per il primo anniversario del Maestrale Flute Ensemble

È tempo di spegnere la prima candelina per il Maestrale Flute Ensemble, dopo il primo anno d’attività che lo ha visto esibirsi in diversi concerti in giro per il Trentino Alto-Adige e la Lombardia. Per festeggiare in grande stile l’Ensemble si esibirà in concerto il 30 novembre 2019 (h 20.30) presso la Casa della Musica, a Palazzolo sull’Oglio (BS), assieme a un ospite d’eccezione che già in passato aveva collaborato con il gruppo: il Maestro Andrea Manco, primo flauto del Teatro alla Scala di Milano. Il Maestro aveva già suonato con il Maestrale come solista in occasione del concerto di debutto il 10 marzo 2019 a Rovereto. In programma musiche di R. Vaughan Williams, A. Vivaldi, W. A. Mozart, F. Doppler, A. Rimskij-Korsakov, P. I. Tchaikovsji, M. Berthomieu, F. Borne.