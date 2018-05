Notturnale Tener-a-mente: la Notte Bianca del Vittoriale

Dopo il successo dello scorso anno, in occasione della manifestazione “Il Mio Ritorno Fu Festeggiato”, organizzata dalla Fondazione Il Vittoriale degli Italiani, sabato 26 maggio torna per la sua seconda edizione “Notturnale Tener-a-mente”: tre eventi a ingresso gratuito che, a partire dalle 22 fino alle 23.30, in contemporanea, permetteranno di godere della magia notturna del Vittoriale illuminato ad hoc, sotto lo scenografico tetto di stelle del Lago di Garda.

I concerti - presentati da Yamaha in collaborazione con SilentSystem e PianoLink e scelti appositamente per la loro sintonia con l’ambientazione notturna - si terranno in contemporanea nei suggestivi spazi del parco monumentale del Vittoriale, per lo più inacessibili al pubblico durante il tradizionale percorso di visita.



La novità consiste nel fatto che quest’anno tutte le tre performance saranno eseguite dal vivo con tecnologia silent, e pertanto udibili esclusivamente mediante apposite cuffie wifi: il pubblico sarà così libero di assistere allo spettacolo preferito, goderne l’ascolto sdraiato nel prato a contemplare le stelle del Garda, o passeggiare nel parco spostandosi tra una performance e l’altra.

Le 4.000 cuffie messe a disposizione da SilentSystem rendono Notturnale Tener-a-mente il più grande evento live in tecnologia silent mai eseguito in Italia.

Attenzione: per le cuffie è richiesta la prenotazione a segreteria@anfiteatrodelvittoriale.it

In occasione della manifestazione “Il mio ritorno fu festeggiato”, l’ingresso al parco monumentale del Vittoriale sarà gratuito per tutta la giornata. Le visite alla Prioria saranno possibile anche in notturna a tariffa ridotta e prenotabili online sul sito del museo, www.vittoriale.it