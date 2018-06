Desenzano: Notti Bianche

A partire dal 13 giugno arrivano le Notti Bianche a Desenzano del Garda, una serie di appuntamenti promossi dall’associazione Desenzano Sviluppo Turistico, con la direzione artistica e produzione di Doc Live in collaborazione con il Comune di Desenzano del Garda.



Ogni mercoledì saranno allestite otto postazioni dislocate nella cittadina in cui si alterneranno artisti di fama internazionale e nazionale.



La particolarità di questa edizione, sarà la rotazione dei format dedicati: 4 generi musicali si susseguiranno ogni settimana. Si parte con la musica Swing e successivamente: Pop, World, Soul.



Tra le esibizioni più attese: il cantante e chitarrista americano Shawn Jones (20 Giugno), il gruppo vocale Elephant Claps, i talenti pop Veronica Marchi, Andrea Biagioni, Silva Fortes (da X-Factor). L’arpista Cecilia (a San Remo con Max Gazzè) e molti altri.



Oltre al folto programma musicale, Le Notti Bianche offriranno alla città di Desenzano mercatini tematici lungo le vie del paese, per rendere le notti estive della città più vive che mai. I negozi, per l’occasione, rimarranno aperti fino alle 23.



Si comincia il 13 giugno con la notte bianca dedicata allo swing: un viaggio tra le sonorità tradizionali e le nuove correnti che uniscono il jazz alla dance. A esibirsi gli Harmonic Trio (via Castello), i Sweat Peanuts (Piazza Matteotti) , i Rabarbaro Swing (Lungolago Battisti), Leo Frattini (Piazza Malvezzi), Triple Rock (Piazza Malvezzi) Lite Orchestra (Lite Orchestra), e il set di Dj Doctor Swing (Piazza Duomo).



Inizio ore: 18,30

Ingresso gratuito