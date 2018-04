Mille Miglia The Night 2018

Sabato 19 maggio torna a Brescia “Mille Miglia the Night”, la notte bianca cittadina dedicata alla storica manifestazione automobilistica.

Quest’anno ci sarà una grande novità: la notte bianca non si terrà più il giorno prima dell’arrivo, ma dopo la cerimonia di premiazione in piazza Loggia, che avverrà alle 19 una volta conclusa la sfilata finale in viale Venezia (inizio alle 16) delle 450 vetture d'epoca in gara.



Tra il rombo dei motori e la musica dei concerti, il cuore di Brescia pulserà così per oltre 8 ore: sarà un'indimenticabile giornata di festa.