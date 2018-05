1000 Miglia The Night: il programma completo

Brescia e la 1000 Miglia si incontreranno di notte: sabato 19 maggio la città di Brescia accoglierà in festa i protagonisti della corsa rossa: eventi e sorprese coloreranno 1000 Miglia The Night nelle piazze simbolo della città e in tutto il centro storico.



Il programma è stato illustrato ieri, mercoledì 9 maggio, nella conferenza stampa alla presenza del Sindaco Emilio Del Bono, del Vicesindaco e Assessore alla Cultura Laura Castelletti e di Aldo Bonomi, Presidente di 1000 Miglia srl.



"Quest’anno il rientro a Brescia della gara, sabato pomeriggio, e le premiazioni la sera stessa, saranno l’occasione per consentire alla città di rimpossessarsi dei due momenti importanti della manifestazione sportiva: partenza e arrivo - ha dichiarato Del Bono -. Per la prima volta negli ultimi anni, anche sull’onda del successo delle edizioni precedenti, l’orgoglio dell’essere bresciani che accompagna da sempre l’evento motoristico potrà svilupparsi lungo tutta una settimana di eventi collaterali e nella notte bianca".



IL PROGRAMMA

In Piazza Arnaldo dalle 19:30 musica con dj set in attesa dello spettacolo Zamaga Show Athletic Dancers-Legami in programma alle 22:00: corpi e anime si incontreranno e scontreranno per dar vita a una esplosione di emozioni.

Alle 20, in centro storico, sfilerà la Banda giovanile Associazione Filarmonica Isidoro Capitanio, diretta dal Maestro Marina Maccabiani.

Alle 21.30 in Piazza del Foro, la Banda cittadina Isidoro Capitanio si esibirà in concerto con la Banda di Rezzato.

Dalle 21 la musica si diffonderà in Piazza Vittoria: dapprima la diretta di Radio Bresciasette e a seguire il clou con Cristian Marchi e Andrea Damante alla consolle.

Alle 21.15, in Piazzetta Pallata, l'omaggio a Mina: Elisa Rovida celebrerà la più grande voce italiana. Alle 21:30 il live satirico e musicale del comico bresciano Leonardo Manera con la sua band animerà

Piazza Paolo VI.

Alle 22.30, in Piazza della Loggia, subito dopo la premiazione dei primi tre classificati alla 1000 Miglia 2018, Annalisa in concerto: la terza classificata al Festival di Sanremo 2018 presenterà il suo nuovo album Bye Bye, in tour nella prossima estate.

Ma 1000 Miglia The Night non sarà solo musica: grande spazio anche all’arte con l’apertura straordinaria di mostre e musei. Un’occasione dal prendere al volo, approfittando del biglietto ridotto, per visitare al Museo di Santa Giulia la mostra Tiziano e la pittura del Cinquecento tra Venezia e Brescia con l'esposizione di oltre cinquanta capolavori provenienti da importanti musei italiani e internazionali, tra cui la Pinacoteca di Brera, la Galleria Borghese di Roma e il Museo Do Prado di Madrid.



Porte aperte fino allo scoccare della mezzanotte e biglietto ridotto anche al Museo Diocesano e alla Pinacoteca Tosio Martinengo, in Piazza Moretto, da poco riaperta e riproposta in uno straordinario e rinnovato allestimento che sa esaltare le opere di Raffaello, Foppa, Savoldo, Moretto, Romanino, Canova e molti altri artisti che hanno fatto la storia (*) .

Per chi ama invece i maestri dei movimenti artistici più recenti, l’appuntamento è a Palazzo Martinengo con la raffinata esposizione di capolavori privati di Picasso, De Chirico e Morandi del XIX e XX secolo, ricercati, acquistati e amati dalle più illustri famiglie bresciane.



A tutti gli appassionati di fotografia è dedicato il Brescia Photo Festival 2018, con numerosi appuntamenti in città e provincia. Il pubblico della Notte potrà approfittarne per scoprire le grandi collezioni di Ferdinando Scianna e Mario Trevisan al Museo di Santa Giulia, quella di Paolo Clerici al Ma.co.f, così come le mostre proposte dal Museo Nazionale della Fotografia (c.da del Carmine), dalla A.A.B (vicolo delle Stelle), dall’Università Cattolica (via Trieste), dalla LABA presso Alba Area Gallery (C.tto Sant’Agata).



Uno speciale omaggio fotografico al mito dell’automobile è la mostra "Donna è (auto) mobile", allestita al Mo.Ca, Via Moretto 78, che narra attraverso le immagini la leggenda "Donne e Motori" dal cinema alla pubblicità.



1000 Miglia The Night è anche teatro. Alle 20.30 gli spettacoli teatrali “I Miserabili” di Victor Hugo (al Teatro Sociale) e “Nina (Montreux 1976)” (al Teatro Santa Chiara).

Per la gioia dei più piccoli dalle 16 in Piazza Mercato lo spazio bimbi con scivoli e giochi gonfiabili, micro eventi e truccabimbi.

Aperitivi e cene en plein air per scoprire e godere degli angoli più suggestivi di Brescia dalle 18 in tutto il centro storico.

Dalle 21 piazza Loggia, piazza Vittoria e piazza Arnaldo si tingeranno di Rosso Mille Miglia grazie alla scenografica e suggestiva illuminazione architetturale.