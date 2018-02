Brescia: Nomadi in concerto al Brixia Forum

Nomadi Dentro è il titolo del nuovo tour e del nuovo album dei Nomadi. L’album, anticipato dal singolo “DECADANZA” conterrà, tra gli altri, un brano firmato da Alberto Salerno ed uno da Francesco Guccini.

Sono i primi anni 60 quando tra Modena e Reggio Emilia Beppe Carletti e Augusto Daolio decidono di formare una loro band. L’esordio avviene nel 1963 e il nome scelto è Nomadi, denominazione scelta un po’ per caso ma forse anche per destino.



Dal vivo presenteranno in parte il nuovo album e i tantissimi successi che in più di 50 anni di carriera si fa davvero fatica a contenere in un solo concerto. L’appuntamento a Brescia per il 23 febbraio 2018, ore 21, al Teatro Dis_Play di Brixia Forum.