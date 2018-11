Nave: la Milietta ospita il sound brasiliano degli Asuma

L'Osteria Musicale Milietta di Nave è pronta ad ospitare, domenica 9 Dicembre, la band torinese Asuma Brazilian Quartet.

Il progetto nasce nel 2006 in una Torino in pieno fermento creativo, e da allora sembra che il tempo non abbia scalfito neanche un po' la forza dirompente di questi 4 talentuosi musicisti: Enzo Antonicelli alla voce, Massimiliano Simini alla batteria, Fabio Gorlier al pianoforte e Alessandro Fassi al basso, ciascuno ispirato da un forte spunto di partecipazione collettiva all'impresa, mai scontato e straordinariamente predisposto a creare un suono comune, chiaro e specifico, accrescendo di non poco la somma aritmetica grazie ai singoli valori in gioco.

E di somma si parla se l'intenzione è quella di comprendere, incarnare e tradurre il genere “verde oro” con una liberazione estetica fuori dal comune, che ingloba la funzione fondante della tradizione brasiliana a quella jazzistica europea al fine di proporre, quindi, una nuova galleria sulle figure musicali ieratiche che hanno fatto storia: Jobim, Vinicis de Moraes, Gilberto Gil, Elis Regina, Ivan Lins, Djavan, Milton Nascimento e tanti altri.

Leale alla propria consolidata intenzione espressiva, la voce di Enzo Antonicelli, 48 anni, è una di quelle che descrive perfettamente stati d'animo e condizioni emotive, una fascinazione che nel brasiliano trova ovviamente molteplici fonti di ispirazione e che Antonicelli ha saputo relegare a sua immagine e somiglianza con un tratto fortemente contraddistintivo.

Fabio Gorlier, 37 anni, è il pianoforte vivo di questo progetto. Il tocco è profondo e acuto, un dirompente equilibrio perfetto che unisce i colori brasiliani alla tradizione classica e jazzistica, ora tagliente ora più assorta ma sempre icastica e vertiginosa.

Passione e colloquialità sono le impronte stilistiche del basso di Alessandro Fassi, 51 anni, interlocutore elegante e misurato, uno che, per intenderci, trova la voce giusta del suo basso elettrico attraverso esclusive modulazioni di grazia espressiva, che giocano sapientemente sui chiaroscuri sfumati del groove brasiliano e che fanno da contrappunto alla batteria di Massimiliano Simini, 51 anni, col suo drumming dalle strette e robuste tessiture e che attraverso regimi di vigorosità eloquente si inerpica prodigiosamente in interessanti riletture del samba e della bossa, scelta certamente più comune tra i percussionisti piuttosto che nei batteristi.

Questi sono gli ASUMA Brazilian Quartet, un felice ritratto a tutto tondo per un nuovo Brasile da ascoltare e da amare.

Domenica 9 Dicembre 2018, ore 21, Milietta Osteria Musicale.

Via Brescia 165, Nave (BS) Prenotazioni al 345 5904067.