Montichiari: Notte Bianca

Sabato 21 luglio a Montichiari è in programma la Notte Bianca 2018. L’evento clou dell'intera manifestazione sarà il concerto di Mal, accompagnato per l'occasione da altri due miti degli anni Sessanta e Settanta, Donatello e Bobby Posner dei Rockes. È il “piatto” più ghiotto del menù predisposto in sinergia tra Comune e Pro Loco, in collaborazione con i commercianti del centro, le associazioni sportive e il Cameb. Fitto il programma di iniziative messe in campo, con il via alle 18 per continuare sino a notte inoltrata tra le piazze e le vie del centro della città.

Anche quest’anno gli organizzatori hanno suddiviso la manifestazione in tre zone: Area Food, Area Fun e Area Sport. Nella prima, come è facile intuire, sarà la cucina a farla da padrone con la possibilità di degustare specialità della zona (e non solo) come i Malfatti di Carpenedolo e il Risotto di Villimpenta, oltre a gnocco fritto e birre artigianali; nell’Area Sport spazio a piccoli e grandi che avranno modo di divertirsi con calcio, basket, scherma, kick boxing e molte altre discipline. Infine nell’Area Fun verranno montate le attrezzature per il calciobalilla umano, il toro meccanico e i gonfiabili per bambini.

Il meglio della “Notte Bianca” è previsto in serata: alle 20,30 in Piazza Santa Maria spettacolo del noto comico di Zelig Stefano Chiodaroli e, alle 21 in Piazza Treccani, concerto di Mal, accompagnato da Donatello e Bobby Posner dei Rockes. Il cantante gallese si esibirà in una serie di brani che lo hanno reso famoso al pubblico già a metà degli anni Sessanta con canzoni quali “Furia cavallo del West”, “Pensiero d'amore”, “Sole pioggia e vento”, “Bambolina”, “Betty Blue”.

Alle 23 in Piazza Santa Maria ancora musica con “Rock is woman”, esibizione della cantante bresciana Ilaria Magli con chiusura affidata a Dj Set di Five Radio. Non mancheranno le iniziative a cura di alcuni dei negozi del centro con tante sorprese per tutti.