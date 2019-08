Waja Maja in concerto: spiedo e musica in piazza a Moniga con l'Officina dei Poeti

Il giorno dopo la chiusura della Bierfest, la festa continua in piazza a Moniga del Garda: domenica 18 agosto dalle 19 alle 23 aperitivi, cena con spiedo e musica live in Piazza San Martino. Un evento che ormai è quasi tradizione, a cura come sempre dell'Officina dei Poeti.

Appuntamento in musica con gli scatenati Waja Maja e il loro travolgente “Brasilian Sound”, accompagnati dalla Pianella's Band: in campo per due ore di live senza sosta Marco Bortoli, Vladi Leoni, Max Saviola, Cesare Valbusa, Simone Guiducci e Chris Codenotti.

Gradita la prenotazione: per info Paola 331 7692812.