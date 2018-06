Lumezzane: XXIII grande concerto lirico-sinfonico del corpo musicale Sant'Apollonio

Giunto alla ventitreesima edizione, il Grande Concerto lirico di quest'anno sarà arricchito dalla presenza di quattro cantanti lirici e dalla partecipazione della Compagnia teatrale Erminevo, la quale si occuperà di presentare i brani in programma in una modalità un po' diversa da quella dei tradizionali concerti, cercando di raccontare la storia dei compositori e delle opere a cui il Corpo Musicale S. Apollonio renderà omaggio: in particolare verranno eseguite arie dalle opere di Gioacchino Rossini, nel 150° anniversario della morte, ma anche di Verdi, Puccini, Bizet e molti altri