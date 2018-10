Luca Carboni fa tappa al Gran Teatro Morato di Brescia per lo Sputnik Tour

“Una grande festa” fin dal primo ascolto suona come uno dei grandi classici della discografia di Luca Carboni, artista che sin dalla fine degli anni ’80 ha spostato i confini del pop con canzoni ri-maste indelebili nell’immaginario italiano.

Un travolgente ed ironico inno estivo. Il nuovo progetto discografico arriva dopo lo straordinario successo del precedente disco “Pop-Up” con tutti i singoli ai vertici delle classifiche e dell’airplay radiofonico.



Da più di trent’anni di carriera e nel corso di undici album in studio, Luca Carboni ha raccontato con ironia, semplicità le piccole situazioni della vita e le contraddizioni della nostra società, è stato anche colui che nel ’92 si è fatto incuriosire dal mondo del rap e ha collaborato con Jovanotti in tempi sicuramente non sospetti, quando era cioè meno celebrato ed apprezzato rispetto ad ora.



Nell’ album “Musiche ribelli” ha reso invece omaggio agli artisti degli anni ’70 che l’hanno ispirato mentre in “Fisico & Politico” ha rielaborato il suo repertorio collaborando, tra gli altri, con Fabri Fibra, Ligabue e Cesare Cremonini.

A tre anni dalla buona affermazione dell’album “Pop Up” Luca Carboni continua ad essere immerso nella realtà di oggi, a flirtare col pop che nel suo caso ha sempre avuto un significato positivo e nobile.

