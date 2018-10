Lonato: concerto "Ora la pace"

Cento anni fa terminava la terribile strage della Prima Guerra Mondiale. La pace non trovò vincitori ma solo vittime su fronti opposti. Anche per chi rimaneva a casa, in particolare per le donne, era faticoso mandare avanti la famiglia e l’attività lavorativa.

Per non dimenticare il dolore e per onorare le lacrime e il sacrificio dei nostri nonni e bisnonni che hanno sofferto al fronte.

Domenica 4 Novembre alle ore 17, sul palcoscenico del Teatro Italia a Lonato del Garda, si riuniranno 180 cantori in un unico grande coro, accompagnato dal Corpo Musicale di Lonato.

All’attore Luciano Bertoli è affidato il racconto delle storie di chi ha vissuto questa tragedia, attraverso un’emozionante riflessione.

Il violoncellista Giuseppe Laffranchini propone un brano inedito di un compositore lonatese, dedicato ai caduti per la Patria.



I biglietti gratuiti d’ingresso si devono ritirare personalmente all’entrata del Teatro, prima del concerto, fino a esaurimento dei posti a sedere.