Lonato: Melodies Populares, concerto contro la violenza sulle donne

Un programma interamente dedicato alla musica popolare che dall'inizio del 1900 entra a far parte della tradizione musicale "colta". Grazie all'interesse dei più importanti compositori di inizio secolo, il folklore irruppe prepotentemente nelle sale da concerto, suscitando un rinnovato interesse nelle platee di tutto il mondo. Basti pensare all'accurata e profonda ricerca che fecero musicisti come De Falla, Berio, Bartok, Piazzolla, Gerschwin, Villa Lobos: attinsero a piene mani, recuperando i ritmi e i colori del patrimonio della tradizione popolare, delle semplici linee melodiche delle canzoni tramandate oralmente alle trascinanti cadenze delle danze. Ritmi spagnoli, liriche e atmosfere brasiliane, melodie dal sapore antico saranno declinate in una lettura moderna attraverso arrangiamenti raffinati. Il suono altamente evocatico della fisarmonica conferisce la caratteristica "saudade". Il programma assai articolato, stupirà per la varietà di sonorità e originalità di esecuzione.



Al termine del concerto degustazioni olio e vino offerte da Azienda Agricola Montecroce e Perla del garda