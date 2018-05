Lonato: a fine mese torna 'Classica Sant'Antonio', rassegna di musica classica

Il mese di giugno è sinonimo di musica classica di qualità, con la nuova edizione della manifestazione “Classica a Sant’Antonio”, appuntamento atteso da numerosi appassionati ed estimatori, organizzata dall’associazione Amici della chiesa di Sant’Antonio Abate di Lonato. Da domenica 27 maggio a domenica 17 giugno nella chiesa Sant'Antonio Abate.

Programma

Domenica 27 maggio

Giampaolo Stuani - pianoforte

Muzio Clementi

(1752 - 1832) Sonata in fa diesis minore

op.26 n.2 Allegro con espressione

Lento e patetico

Presto con fuoco

Franz Liszt

(1811- 1886) Ballata n.2 in si minore

Franz Liszt

(1811- 1886) "Après une lecture de Dante" Fantasia quasi sonata

Fryderyk Chopin

(1810-1849) Ballata op.23 in sol minore

Igor' Stravinskij

(1882 - 1971) "Trois mouvements de

Pétrouchka" Danse russe

Chez Pétrouchka

La semaine grasse

Domenica tre giugno

Trio Kronos

Flavia Salemme - pianoforte

Gennaro Cardaropoli – violino

Raffaella Cardaropoli - violoncello



Nikolai Myaskovsky

(1881 - 1950) Sonata no.2 per pianoforte e

violoncello Allegro moderato

Andante cantabile

Allegro spirito

Nino Rota

(1911 - 1979) Improvviso in re minore per violino e pianoforte

Johannes Brahms

(1833 - 1897) Trio op.8 per pianoforte violino e

violoncello Allegro con brio

Scherzo

Adagio

Allegro

Domenica 10 giugno

Orchestra da plettro dal conservatorio "Luca Marenzio" di Bresciadirettore: Dorina Frati. Musiche di Bach, Vivaldi, Kopp, Rota, Mandonico

Antonio Vivaldi

(1678 – 1741) Concerto in Fa magg. Per flauto, archi e

organo

RV433 “La tempesta di mare”

flauto: Sara Bellini Allegro

Largo

Presto

Johann

Sebastian Bach

(1685 -1750)

Concerto a due cembali certati, due violini,

viola e continuo

(trascrizione per due mandolini e orchestra

di Davide Ferella)

mandolini: Davide Ferella, Marco Botticella

Allegro

Adagio

Allegro

Antonio Vivaldi

(1678 – 1741)

Concerto in Sol min. per flauto, archi e organo

RV 439 “La notte”

flauto: Sara Bellini

Largo, presto

Largo, presto

Largo, allegro

Giovanni

Battista

Pergolesi

(1710 - 1736) Concerto in Si bem. magg. per mandolino e

archi

mandolino: Monica Baronio Allegro

Largo alla siciliana

Allegro

Claudio

Mandonico

(1957) Esortazione e danza per chitarra e orchestra

a plettro

chitarra: Daria Petrova

Paolo Chimeri

(1852-1934 Calace rag

Nino Rota

(1911 - 1979) Finale dal Concerto per archi

(trascrizione di Maria Orlandi)

Claudio

Mandonico

(1957) Calace rag

George Linus

Cobb

(1886 - 1942)

Russian rag



Domenica 17 giugno

Quartetto d’archi di Milano con Oboe. solista Marino Bedetti

Quartetto d'archi di Milano

Fulvio Liviabella – violino

Igor della Corte – violino

Roberto Mazzoni – viola

Giuseppe Laffranchini – violoncello

Tomaso Albinoni

(1671 - 1751) Concerto per oboe e archi Op.9 n°2

Allegro e non presto

Adagio

Allegro

Wolfang Amadeus

Mozart

(1756 -1791) Quartetto K 370 per oboe e archi

Allegro

Adagio

Rondò

Wolfang Amadeus

Mozart Quartetto n°19 in do magg. K465 per archi Adagio

Andante continuo

Minuetto-Trio

Allegro

Alessandro

Marcello

(1684 - 1750) Concerto in re min. per oboe e archi Andante spiccato Adagio

Presto