Libero Arbitrio (Funk Brass Band) live @ Devil Kiss Pub

Giovedì 24 Ottobre 2019



LIBERO ARBITRIO (Funk Brass Band)



live



presso



Devil Kiss Urban Brew Pub



Via della Ziziola 105



Brescia



Il Devil Kiss Urban Brew Pub si arricchisce di una serata speciale: GIO' JAZZ, la rassegna musicale Jazz che si terrà tutti i giovedì sera nella seconda sala del pub.



Una programmazione ricca e ricercata, curata da Roberto Bellan, storico musicista cittadino, da ascoltare gustando l'ottima cucina, le birre artigianali o per chi vuole sperimentare, la carta dei cocktail studiata ad hoc per la serata.



LIBERO ARBITRIO (Funk Brass Band)

7 elementi sul palco con il solo intento di dare massima libertà di espressione ad ogni artista al suo interno, spaziando dal Funk al R&B, con piccoli assaggi di Blues e Jazz.



Raggruppare 7 musicisti di questo calibro non è stato facile: Per la sezione dei fiati abbiamo Alberto Bonara al Sax Tenore, Doriano Zappa al Trombone e Oliviero Verga alla Tromba; Per la sezione ritmica, invece, Alessio Bonara alla Batteria, Deryl Gelmetti al Basso, Paolo Bonara al Piano e Roberto Bellan all'Organo Hammond.



Spettacolo ed energia puri da non perdere per questo primo appuntamento.



Dalle 21.30

Ingresso LIBERO

Posti a sedere limitati, si consiglia la prenotazione:

3281259022