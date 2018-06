Leno: Concerto Bandafaber

Sabato 7 luglio dalle ore 21.15 in occasione della XVI edizione della Fiera di San Benedetto. Biologico e benessere torna la magia dell’orchestra Bandafaber: oltre 60 musicisti per portare in scena alcuni tra i più grandi ed indimenticati successi del panorama della musica italiana.



Un viaggio nelle emozioni tra le melodie di Lucio Battisti, le parole di Lucio Dalla, la poesia di De Andrè fino alla magia delle canzoni di Augusto Daolio e Giorgio Gaber. Una serata che -siamo certi- sarà capace di far cantare tutti!



Per la realizzazione del concerto si ringraziano vivamente le aziende COBO Group, Farmacia Bravi - Leno - BS, Cassa Padana BCC ed Al-tra.