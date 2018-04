Non le solite canzoni, non la solita Katia: a Desenzano show della Ricciarelli

Tra le tante, tantissime, ce ne sono alcune già annunciate: “Pena de l'Alma” di Vinicio Capossela, “La Chanson de vieux amants” di Jaques Brel, “La vie en rose” di Edith Piaf, e poi “Caruso” e “Granada” (che fu cantata anche da Claudio Villa). Il gran giorno è ormai (quasi) arrivato: il concerto più atteso finalmente alle porte, martedì 24 aprile il Sestino Beach di Desenzano del Garda ospita lo show del grande soprano Katia Ricciarelli.

Non le solite canzoni, non la solita Katia: insomma, una serata imperdibile. Niente lirica ma musica più “leggera”, i grandi classici della canzone italiana e internazionale: sullo sfondo il lago di Garda, sul palco con lei il tenore Francesco Zingariello e il principe del cabaret Jerry Calà, direttore artistico del Sestino Beach, il locale che gestisce insieme agli amici Puccio Gallo e Yudi Bueno. Le coordinate son sempre quelle: Viale Agello 41/A a Desenzano del Garda, cena solo su prenotazione dalle 21 (posti limitati, quasi sold out: per info +39 3292472452), a seguire concerto, musica e dj set con Alessandro Zaupa al pianoforte e dj Roberto Stoppa in consolle.

Ma che serata sarà quella di Katia Ricciarelli? “Voglio divertirmi, non solo divertire”, dichiara la cantante. Musica, solo musica e canzoni: insieme a lei si esibiranno i colleghi Zingariello e Calà, con un repertorio meno formale e solenne della lirica, su misura per il contesto. Quindi classici della musica leggera italiana, ritmi latini, un po' di scaletta e un po' di improvvisazione: “Siamo molto preparati, quindi canteremo anche le canzoni richieste dal pubblico”.

“Con questo appuntamento e con tutte le iniziative in programma intendiamo rafforzare il concetto di Salotto del Lago promuovendo divertimento di qualità – precisa Puccio Gallo, che di divertimento se ne intende – Il nostro impegno? Riscattare il concetto di divertimento notturno. Proporre iniziative che nobilitano (che nobilitino) la notte, facendo attenzione a soddisfare pubblico esigente.