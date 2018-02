Jungle Massive Drum and Bass live @ Base di Palazzolo

Jungle Massive è un collettivo di djs e musicisti provenienti da diverse realtà artistiche e musicali ma con un unico filo conduttore: la Drum&Bass e tutte le varianti della Bass Music.

Propone concerti con DJs accompagnati da batteristi, sassofonisti, violino, MC ed altri musicisti.

Un vero e proprio crossover culturale in continua mutazione ed evoluzione che vi farà ballare!



Live Drum: Jaka & Cannibal & Helgast

Dj's: StefanoB /Menph



Ingresso Gratuito ai soli tesserati Arci



Obbligatoria Tessera Arci (8€ inclusa consumazione omaggio):

- online: http://goo.gl/forms/peul5vaSG0

- ingresso



>> tipo che se prendi un Gin Tonic la tessera la paghi 3 euro <<



Via Cesare Costa 5, Palazzolo s/O (BS)

Parcheggio auto



Uscita Autostrada A4 più comode:

- Grumello del Monte

- Ponte Oglio