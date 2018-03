Desenzano del Garda: live show di Jerry Calà, aspettando Katia Ricciarelli

Viva la musica italiana! Capito? Parola di Jerry Calà, che già scalda i motori per il suo show scatenato in programma mercoledì 28 marzo ovviamente al Sestino Beach di Desenzano del Garda, il locale di cui è direttore artistico e che da un paio d'anni gestisce insieme agli amici di sempre, Puccio Gallo e Yudi Bueno. E sarà una grande stagione, grandissima: tutta dedicata alla musica italiana, appunto, e con l'instancabile Jerry alle prese con duetti imperdibili con i big della canzone italica. Una prima anticipazione, da leccarsi i baffi: martedì 24 aprile, sulle rive del lago, arriverà niente meno che Katia Ricciarelli.

Ma andiamo con ordine. Desenzano del Garda è una cittadina piena di fascino: la piccola capitale del lago dall'atmosfera raffinata. Il suo centro, ricco di bellezza, grande aree verdi, piccoli e grandi tesori di epoche diverse, accoglie da sempre cittadini e turisti. Ma non c'è solo questo, storia e relax nello splendido contesto lacustre e in quello degli itinerari in mountain bike, delle passeggiate a cavallo, delle uscite in barca a vela, delle escursioni a piedi alla scoperta di viuzze e panorami nascosti, i pomeriggi passati a scattare suggestivi selfie vista lago. Desenzano continua a far parlare di sé per la sua tradizione musicale e culturale.

E la stazione riparte alla grande, grazie all'apporto sensibile di chi di musica se ne intende. Ecco allora il Sestino Beach, che la sua stagione l'ha già ufficialmente inaugurata: tutti sono al lavoro per preparare una nuova annata da incorniciare. Non solo per il Sestino, chiaro, e per il suo concept (unico) di movida di qualità: ma per tutto il lago di Garda che ogni anno cresce in attrattività turistica.

Al timone del Sestino ci sono Jerry, Puccio e Yudi: obiettivo dichiarato, ricreare a Desenzano – già storico polo del divertimento – serate di grande atmosfera in un ambiente innovativo, confortevole ed elegante. “Ho unito l'amicizia al lavoro – spiega Jerry – coronando il sogno di condividere con Puccio, amico da una vita, questo importante progetto. Con Yudi siamo in tre, e tutti insieme pianifichiamo solo intrattenimento di qualità”.