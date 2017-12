Teatro Bonoris di Montichiari: "Giuseppe Verdi, musica per lo spirito"

Quest'anno l'Ensemble Crescendo, composto da dodici musicisti, eseguirà estratti d'opera di Giuseppe Verdi. Durante il concerto non mancheranno interventi degli stessi musicisti. Un programma tutto da scoprire sia per la bravura degli artisti sia per la sua originalità.



Il concerto è organizzato dall'associazione bresciana L'Angolo Biblico. L'ingresso è libero con gradita prenotazione.

Per info e prenotazioni 328 268 4635 - Prenotazione on-line su L'ANGOLO BIBLICO.



E' possibile ritirare i bibliglietti gratuiti il giorno prima del concerto e il giorno stesso al Museo Lechi di Montichiari nei seguenti orari: 10-13 e 14,30-18