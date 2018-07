BRESCIA. Alle 21.30, Jazz On The Road torna in Piazza Tebaldo Brusato con il concerto “Le parole note” di Giancarlo Giannini (voce recitante), Marco Zurzolo (sax alto), Carlo Fimiani (chitarra), Aldo Perris (contrabbasso) e Sebastiano Alioto (batteria).

Info e biglietti su www.jazzontheroad.net.