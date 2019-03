Gardone Riviera: Ghemon in concerto al Vittoriale

La poesia e l’hip hop di Ghemon, 'cantastorie' dallo stile personalissimo, arriveranno per la prima volta sul palco dell’Anfiteatro del Vittoriale domenica 14 luglio.

LA CARRIERA. Classe 1982 ed originario di Avellino, Ghemon è tra i più talentuosi ed apprezzati artisti hip hop italiani. Negli anni ha saputo rinnovare il suo personalissimo stile che unisce canto e rap, caratterizzato da temi profondi e rime molto curate sotto l’aspetto lessicale che fanno di lui un artista a metà tra un cantautore e un rapper: un caso quasi unico all’interno dello scenario rap tricolore. Dopo un lungo percorso artistico e gli album ‘La Rivincita dei Buoni’ (2007), ‘E Poi, All’improvviso, Impazzire’ (2009), ‘Qualcosa E’ Cambiato’ (2012) inizia a definire una volta per tutte il suo territorio musicale: rap mescolato al soul, al funk, al jazz e alla musica italiana.

‘ORCHIdee’ (MacroBeats/Artist First) esce nel maggio 2014 e segna la maturazione artistica di Ghemon. L’album, tutto suonato con strumenti veri, è stato prodotto e registrato tra Milano e i Red Bull Studios di Amsterdam dal producer di fama internazionale e vincitore di un Grammy Awards Tommaso Colliva (Muse, Calibro 35, Afterhours, Ministri). ‘ORCHIdee’ debutta al settimo posto della classifica FIMI, Ghemon conquista la copertina del numero di luglio/agosto 2014 del magazine Rumore ed inizia un lunghissimo tour con oltre 70 date accompagnato da una vera band rinominata “Le Forze del Bene”. Nell’autunno 2015 Ghemon si aggiudica il premio come “Miglior Artista Hip Hop” al MEI (Meeting delle Etichette Indipendenti). I singoli ‘Adesso Sono Qui’, ‘Quando Imparerò’ e ‘Pomeriggi Svogliati’ sono stati in alta rotazione nelle più importanti radio italiane. Nel settembre 2015 Ghemon ha composto per la Lega Basket il singolo ‘Vola Alto’ ed una serie di strumentali che accompagneranno tutte le partite del 94° campionato di Serie A Beko con un’operazione inedita e unica nel suo genere in Italia. Il singolo ‘Adesso Sono Qui’ entra nella soundtrack di NBA 2k17, il più famoso videogame dedicato al basket distribuito a livello mondiale.

‘Mezzanotte’ è l’ultimo album di studio di Ghemon, pubblicato a settembre 2017 da Macro Beats/A1 Entertainment. Con la produzione di Tommaso Colliva ed interamente suonato dalla band ‘Le forze del bene’, il disco è la consacrazione di qualcosa di unico, dove le influenze black si legano alla musica italiana riuscendo anche a trovare uno spazio vitale per la tradizione hip hop. ‘Mezzanotte’ ha esordito alla terza posizione della classifica FIMI dei dischi più venduti in Italia.

A novembre 2018 il singolo ‘Un Temporale’ è stato certificato disco d’oro.

Le doti canore di Ghemon gli valgono la partecipazione al Festival di Sanremo 2018 durante la serata dei duetti in cui affianca Diodato e Roy Paci, aggiungendo una strofa inedita al brano ‘Adesso’. A marzo 2018 Ghemon pubblica ‘Io Sono - Diario anticonformista di tutte le volte che ho cambiato pelle’, la prima autobiografia edita per HarperCollins in cui Gianluca si racconta per la prima volta in maniera sincera con una scrittura emozionante, tagliente e coinvolgente. Nello stesso anno Ghemon affianca Manuel Agnelli nell’ultima selezione degli “Home Visit” della dodicesima edizione di X Factor 2018.

A ottobre si è concluso il ‘Mezzanotte’ tour che lo ha portato in giro per tutta Italia con oltre 50 date.

A febbraio 2019 Ghemon partecipa alla 69° edizione del Festival di Sanremo con il brano ‘Rose Viola’. Il nuovo album è previsto per l’autunno di quest’anno.