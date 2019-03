Gardone Riviera: Gary Clark Jr. in concerto al Vittoriale

Chitarrista tra i migliori in circolazione, Gary Clark Jr. ha condiviso il palco con numerose leggende del rock and roll. Il suo stile, unico e particolare, spazia dal blues al jazz, dal soul al country. Descritto come ‘il futuro del blues del Texas’, la sua bravura alla chitarra ed il suo particolare timbro vocale lo accomunano a giganti quali Jimi Hendrix, Eric Clapton e Jeff Beck. La sua abilità a spaziare da un genere all’altro fanno di Gary Clark Jr. un artista di grande livello. Dopo aver suonato in apertura ai recenti concerti italiani di Lenny Kravitz la scorsa estate, Gary Clark Jr. è pronto a tornare in Italia per presentare ‘This Land’, il nuovo album in arrivo il 22 febbraio su etichetta Warner.

Originario di Austin, Clark inizia a suonare all’età di dodici anni. Poco dopo viene notato dal produttore Clifford Antone, che lo affianca ad alcuni dei principali esponenti della comunità blues, tra cui Jimmi Vaughan, con cui va diverse volte in tour. Dopo aver realizzato un paio di album autoprodotti ed una breve parentesi da attore, l’artista firma con Warner e, nel frattempo, apre i concerti di Eric Clapton e viene chiamato dai Rolling Stones ad esibirsi sul palco con loro in occasione del concerto per i 50 anni della band. Nel 2014 Gary Clark Jr vince il Grammy nella categoria Best Performance R&B. ‘

‘This Land’, il quinto album di studio nonché il terzo su etichetta Warner, rappresenta al meglio quante variazioni stilistiche Clark riesca a tenere a comando. Vi si trovano molte di quelle sonorità da leggenda della chitarra che già lo hanno definito come musicista di punta, con melodie che ribadiscono la predominanza di influenze dei Cream, in un ragazzo che ormai da tempo viene considerato da Clapton un amico e un contemporaneo, non semplicemente un seguace. Ma se molti fan considerano Clark la cosa più vicina che abbiamo a un moderno Hendrix, ciò che implicitamente emerge da ‘This Land’ è il senso di quanto Jimi amasse e avesse preso a prestito da Curtis Mayfield. Si può pensare a Clark come a una delle ultime vere divinità del rock, insieme ad alcuni amici cantanti/chitarristi come Jack White, John Mayer o l’ultimo grandissimo Prince e il nuovo album certamente non farà niente per diminuire questa percezione. Ma ‘This Land’ è anche un grande disco soul – uno in cui è facile rinvenire una linea che connette Muddy Waters e Childish Gambino, con distinti richiami a Marvin Gaye in alcuni punti.

In arrivo il 22 febbraio ‘This Land’ è già tra i dischi più attesi del 2019 e verrà presentato dal vivo sul palco dell’Anfiteatro del Vittoriale lunedì 24 giugno per Tener-a-mente festival.