Francesco Baccini in concerto a Iseo: “30 anni in Tour”

Francesco Baccini in concerto “30 anni in Tour” Giovedì 19 luglio – ore 21.30 Piazza Garibaldi ISEO (BS) Cantautore della scuola genovese tra i più eclettici del panorama musicale italiano, Francesco Baccini non ha bisogno di presentazioni.



Nel 1989, con il suo vero nome, pubblica il suo album d'esordio Cartoons, premiato come rivelazione a Saint Vincent e vince la Targa Tenco come migliore opera prima; nello stesso anno vince Un disco per l'estate con Figlio unico, canzone tratta da questo album. Nel secondo album, Il pianoforte non è il mio forte è contenuto il singolo Le donne di Modena e la presenza del duetto Genova blues con Fabrizio De André (suo amico, conosciuto proprio alla presentazione del suo primo album a Milano e del quale era sempre stato grande ammiratore), segna l'inizio di una serie di collaborazioni con altri artisti. Infatti, nel 1990, vince il Festivalbar con il brano Sotto questo sole, in coppia con Paolo Belli e i “Ladri di Biciclette”.



È poi con l'album Nomi e cognomi del 1992 che ottiene il maggiore successo commerciale, affermandosi definitivamente come erede della tradizione dei cantautori liguri. A seguire Baccini pubblicherà altri 11 album (incluso due raccolte), con il pregevole lavoro “Baccini canta Tenco” nel 2011, fino ad arrivare all’ultimo “Chewingum Blues” in coppia con Sergio Caputo (2017).



Francesco Baccini: Piano e Voce

Fabio Schimmenti: Chitarre

Max Baldaccini: Batteria



Posto a sedere numerato e riservato: 10 euro Biglietti in prevendita su: www.eventimacrame.it e www.vivaticket.it Punti



Prevendita: Caffè Letterario Eden – piazza Garibaldi – ISEO Lalibreria – via Duomo – ISEO Tabaccheria non solo fumo: via De Gasperi – PROVAGLIO D’ISEO Edicola/Cartoleria Lilli: via Sebino – PROVAGLIO D’ISEO Pierre 2000 – via Da Vinci – Rezzato Libreria Tarantola – via Porcellaga – BRESCIA Brescia Dischi – via Pace – BRESCIA Info e segreteria: tel. 346 0902200 - eventimacrame@libero.it

