Festa di Radio Onda d'Urto

Torna l'appuntamento clou dell'estate lombarda, la festa di autofinanziamento della radio antagonista, attiva dal 1985. 18 serate, un centinaio diconcerti, dj set e performances teatrali per la Festa che ospita ogni agosto oltre 100mila visitatori tra musica, dibattiti, incontri letterari, teatro, enogastronomia e socialità.



Il Gatto Nero è pronto a graffiare. Quello di Radio Onda Urto e della sua Festa, 18 giorni che ormai da 27 anni rappresentano una delle scadenze fisse dell'estate nel Nord Italia. Grazie soprattutto - ma non solo - ai concerti, tutti a prezzi popolari, capaci di spaziare dal rock all'hip hop, dal reggae al metal, dall'indie al punk, fino al teatro e al blues.

Il programma completo è su www.festaradio.org. L'intero libretto della Festa, con il programma diviso sera per sera, si trova cliccando qui

La line up 2018 del palco principale mescola grandi ritorni a prime assolute. Tra i nomi da segnare con il circoletto rosso ci sono, sicuramente, quelli di Caparezza (19 agosto, con il tour di "Prisoner 709") e Goran Bregovic & The Wedding and Funeral Band (21 agosto con il tour del nuovo album "Three letters from Sarajevo"). Nomi forti e internazionali, quest'anno, anche per il reggae, uno dei generi di punta della Festa, con due tra i più ispirati e prolifici figli del grande Bob. Giovedì 9 agosto arriva Julian Marley e la sua Uprising Band, artista anglo-giamaicano tra i leader planetari del roots-reggae e del movimento Rastafari. Sabato 18 agosto, invece, prima assoluta a Brescia per Ki-Many Marley, cantante (e attore) giamaicano, star internazionale della dancehall più moderna e danzereccia.

Rispetto alle passate edizioni il genere che conquista più spazio è invece l'hip hop, in tutte le sue declinazioni. In quattro serate, sono attesi ben otto headliner, tutti pesi massimi della scena: Ernia e Claver Gold (8 agosto); Ghemon & Le Forze Del Bene (16 agosto); Nitro, Lazza e Deni Faiv (22 agosto) fino al gran finale con MezzoSangue ed E-Green (25 agosto).

Tre, ma tutte di spessore nazionale, le proposte dedicate alla musica indipendente: si parte l'11 agosto con I Ministri e il loro tour "Fidatevi", dal nome dell'ultimo, riuscito lavoro di successo. Il 17 agosto arriva invece la sorpresa della scena negli ultimi mesi, i Pinguini Tattici Nucleari, band in rapida ascesa sia di pubblico che di critica. Grande attesa, infine, per venerdì 24 agosto, con la prima volta alla Festa degli The Zen Circus, con il loro "Il fuoco in una stanza" che li ha proiettati di diritto sui palcoscenici (reali e mediatici) di tutta Italia.

Un'altra attenzione particolare è andata, quest'anno, alla dimensione più culturale, con tre date di spessore. Venerdì 10 agosto, per la serata teatrale, tocca a uno dei massimi esponenti del teatro italiano, capace di unire sociale a poesia, denuncia e sogno: Ascanio Celestini, con la sua "Ballata dei senza tetto". Domenica 12 spazio invece a due cantautori che hanno scritto, a modo loro, un pezzo di storia d'Italia tra gli anni Sessanta e il Settantasette: Ricky Gianco e Gianfranco Manfredi, in viaggio tra rock 'n' roller e canzoni di proteste, ballate e folk. Infine lunedì 20 agosto, per la prima volta, il blues sarà protagonista sul palco principale con la band del vulcanico chitarrista (e cantante) Usa Popa Chubby e i nostrani SuperDownHome.

È per gli amanti delle sonorità più dure, una delle specialità di "#festaradio"? Dal 13 al 15 agosto c'è una tripletta tutta per loro, direttamente dagli Usa: il 13 si volteggia tra la psichedelia dei californiani Yawning Man, massimi alfieri mondiali del desert rock; il 14 metal e casse spianate con il thrash metal dei Municipal Waste e degli Insanity Alert (Austria), infine, un Ferragosto a tutto punk e hardcore quello con i newyorchesi Agnostic Front, nell'unica tappa italiana del tour mondiale e per i primi 35 anni di carriera. Giovedì 23 agosto, i beniamini del Gatto Nero, gli inossidabili Punkreas e il loro nuovo lavoro, "In equilibrio".

Non solo palco principale, comunque: ogni sera, dopo il palco principale, altra musica indipendente e dj set con gli altri tre palchi della Festa: la Tenda Blu (rock ed elettronica), la Fiaska-Chiringuito (reggae, folk, hip hop, cantautorato) e il Patchanka (il dance floor della Festa, che ospita anche in prima serata i dibattiti, dedicati quest'anno ad acqua pubblica, ultras e repressione, Siria, migranti, società e lavoro, antifascismo e antirazzismo). E ancora: una ventina di stands enogastronomici per tutti i gusti, dibattiti politico-culturali, una Libreria, quella del Gatto Nero, fornitissima di titoli mainstream e libri di case editrici indipendenti, con molte presentazioni in compagnia degli autori, spettacoli, giochi e gonfabili pensati per bambine e bambini, oltre a più di cento bancarelle di autoproduzioni, tra artigianato e abbigliamento.

La XXVII Festa di Radio Onda d’Urto si terrà da mercoledì 8 a sabato 25 agosto 2018, nell’area feste di via Serenissima a Brescia, a 100 metri dalla fermata della metropolitana Sant'Eufemia - Buffalora. I cancelli della Festa aprono ogni sera alle ore 19, tranne domenica 19 agosto, in occasione del concerto di Caparezza, quando si aprirà alle 18.30. Ogni sera e notte è attivo un sistema di trasporto pubblico, tra corse della metropolitana e bus notturni.

Il programma completo: