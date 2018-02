Erbusco: concerto Intrigo alla birreria Doppio Malto

Una buona birra, una cena in compagnia e musica dal vivo: Doppio Malto Erbusco propone un sabato sera tutto da assaporare! Sabato 10 febbraio, dalle 21:30, ad accompagnare birra artigianale e buon cibo, ci sarà il concerto live degli Intrigo.



Intrigo è la cover band bresciana che coinvolgerà il pubblico con i più grandi successi musicali degli ultimi anni. Musica e buona birra. Lasciatevi consigliare dallo staff dietro il bancone sulla birra perfetta per voi: 13 le birre artigianali alla spina, dolci, fruttate, amare, speziate, agrumate, profumate dai luppoli o dal gusto tostato del malto.



Per cena lasciatevi ispirare dai piatti cucinati direttamente con la birra artigianale. Nel menù spiccano i piatti di carne cotta alla brace, i burger artigianali di manzo, i galletti ruspanti, le focacce lievitate naturalmente, i dolci fatti in casa e molto altro ancora. Un’esperienza culinaria adatta a tutti i palati, vegetariani e carnivori, ma anche ai più piccoli con menù speciali a soli 3€!