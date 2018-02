Elizabeth Lee's Cozmic Mojo @ La Movida Rezzato

Martedi 13 febbario 2018

ELIZABETH LEE’S COZMIC MOJO

(TEXAS BLUESY ROCK AND ROOTS)



"Sexy e bellissima TEXAS Rockin Goddess ... Elizabeth Lee, sale sul palco come IL TUONO e IL FULMINE !!!"

PREMIO SUD DI SOUTHWEST E AUSTIN MUSIC CATEGORIA "MIGLIORE VOCE BLUES FEMMINILE 2017" !!!!



Elizabeth Lee, nata a Pasadena, nel Texas, ha iniziato a cantare nel coro della chiesa quando aveva 10 anni. Da qui ha iniziato la sua carriera che andava da New York a Los Angeles verso l'Europa ...facendo la modella, cantando e recitando in video con DEPECHE MODE (Policy of truth), RUN DMC, JOHN SCOFFIELD, PLACIDO DOMINGO e molti altri. Qualcosa su cui scrivere ... e lei lo ha fatto!

Le sue esperienze musicali sono stupefacenti. "Ricordo di essermi seduto sul palco con Tom Petty al Madison Square Garden ... dopo aver fatto un provino per Joe Cocker come cantante di supporto. Tutto quello che riuscivo a pensare era quanto sono fortunata a fare quello che faccio! "



REAL SOUTHERN BLUESY ROCK AND ROOTS ... intriso di un po 'di funk e gospel, ELIZABETH LEE'S e la sua band COZMIC MOJO intrattengono ed eccitano dal primo downbeat. L'originalità nel panorama odierno della musica popolare è un MUST. ELIZABETH LEE & COZMIC MOJO ce l’hanno !!! Con il loro suono unico e onesto, prendono ossigeno nei polmoni della "LIVE MUSIC".

Questo quartetto ad alta energia ha conquistato sia il pubblico che i giornalisti: canzoni originali, spettacoli originali, banda originale.

ELIZABETH LEE'S COZMIC MOJO è uno spettacolo da non perdere!



"Come testimoniato nel loro recente concerto con Mr BUDDY GUY, con le sue canzoni pungenti e sudate, polverose come il deserto del Texas, il Cozmic Mojo di Elizabeth Lee offre una forte carica di Texas Roots Rock pulsante combinato con blues e alcuni sprazzi di soul , gospel, funk e folk psichedelico. "Suoni di chitarra elettrizzanti, sinuosi, a volte orientali, a volte provenienti dalle radici, molto ritmici e soprattutto una Elizabeth Lee penetrante nel canto."

Merete Eide in Blues News Magazine



"Dalla ballata allo “sporco” GOSPEL / ROOTS / ROCK e BLUES, questa è stata la MIGLIORE notte, la MIGLIORE band e di gran lunga il MIGLIOR concerto rock BLUES GARAGE che ho mai visto."

Rudolf Steiner in Blues Beat Magazine



Le loro esibizioni di materiale originale e cover completano un repertorio tra SHERYL CROW, JANIS JOPLIN, ROLLING STONES, BONNIE RAITT, ETTA JAMES e BLACK KEYS ... lasciando il loro pubblico stupito e desideroso di ascoltare ancora di più.



