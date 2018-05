Non chiamiamolo revival, chiamiamolo storia: i Dik Dik in concerto a Desenzano

Non chiamiamolo revival, chiamiamolo storia. Parola di Puccio Gallo, da sempre promotore e sostenitore della cultura della musica, ma solo musica di qualità: a volte ritornano, eccome se ritornano, mercoledì 30 maggio al Sestino Beach di Desenzano del Garda – gestito da Puccio insieme a Yudi Bueno e Jerry Calà – torna l’attesissimo live dei Dik Dik, la scatenata band che ha fatto davvero la storia della musica italiana, in pista da più di mezzo secolo e già al Sestino lo scorso anno.

Di nuovo sul Garda, per un graditissimo bis: in Viale Agello 41 porte aperte dalle 21, cena su prenotazione (info +39 392 2472452), a seguire concerto e dj set. Squadra che vince non si cambia, ovviamente. A Desenzano è attesa la band al completo: i tre storici componenti Lallo (Giancarlo Sbriziolo, voce), Pepe (Erminio Salvaderi, voce e chitarra acustica) e Pietruccio (Pietro Montalbetti, voce e chitarra elettrica), con loro Mauro Gazzola (tastiere) e Gaetano Rubino (batteria).

Sul palco pronti a riproporre i loro successi più famosi: Sognando la California, l’immancabile Isola di Wight, Il Primo Giorno di Primavera, Senza Luce, Io mi fermo qui, Se io fossi un Falegname, Help Me, Il Vento. Live italiano, e non solo: la band non mancherà di proporre anche i brani internazionali che hanno rappresentato (e raccontato) la rivoluzione musicale degli anni Sessanta.